Feshane'deki sergiye saldırı girişiminin perde arkasını CHP’li Balyalı anlattı: 'AKP yerel seçimler için bu grupları kışkırtıyor'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 16:59

Güncelleme: 12.07.2023 - 17:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'daki Art İstanbul Feshane’de yer alan "Ortadan Başlamak" isimli sergiye gericiler tarafından ikinci kez saldırı girişiminde bulunuldu. Gerici grup, eserlerin 'milli ve manevi değerlere hakaret' içerdiğini öne sürdü.

Yaşanan olayı Cumhuriyet TV’de değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grupbaşkanvekili Tarık Balyalı, algı operasyonu yapıldığını dile getirerek “AKP yerel seçimler için bu grupları kışkırtıyor” açıklamasında bulundu.

“AKP YEREL SEÇİMLER İÇİN BU GRUPLARI KIŞKIRTIYOR”

Yerel seçimleri işaret eden Balyalı, sözlerine şöyle başladı:

“Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan bir grup var ve AK Parti özellikle bu grupları kışkırtmak üzerine bir oyun sergiliyor. Bunun tek gerekçesi yerel seçimler ve siyaset. Eyüpsultan manevi olarak çok önemli bir ilçemiz. O bölgede vatandaşlarımızın milli değerlerini istismar ederek AK Parti siyaset yapmaya çalışıyor. Çünkü İstanbul’da ve Eyüpsultan’da seçimlerde geride çıktılar. Öümüzde de bir yerel seçim süreci var. Ama bunlar nafile çabalar çünkü Feshane gerçek bir ecdad yadigarı olarak değerlendirilebilir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu ona sahip çıkmıştır. Bizim yönetime gelmemizden 10 yıl önce Feshane kapalıydı. Feshane’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

“BAKTIKLARI HER YERDE LGBT GÖREN İNSANLAR BUNLAR”

28 Haziran’da gerçekleşen saldırıyı da hatırlatan Balyalı, “Geçen gün bir saldırı olmuştu ve orada bir heykeli kırmışlardı. Kırdıkları heykel de bir keçi heykeliydi. Keçinin boynuzlarını kırdılar. Baktıkları yerde LGBT gören insanların problemleri bunlar. Orada başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor, oysaki o anlamlar o sergide yok. Keçiyi başka bir şeye benzeten aklın bunları söylemesinden normal bir şey de yok” açıklamasında bulundu.

“BUNLAR AZINLIK, TOPLUMUN GENELİNİ TEMSİL ETMİYOR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da tehdit eden gruba karşı alınan önlemere ilişkin ise “Bunlar bir azınlık toplumun genelini temsil etmiyorlar. Elbette herkesin demokratik proteto hakkı vardır, bunun da sınırları bellidir. Devletin güvenlik güçleri de kurumları da alınması gereken önlemleri alırlar” diyerek sözlerini noktaladı.