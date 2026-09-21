Fesih kararının üzerinden 1 yıl geçti, somut adım atılmamasından PKK ve DEM sorumlu tutuldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı NTV canlı yayınında PKK terör örgütünün silah bırakma süreci için kullandığı ifadeler, iktidarın süreçte gelinen aşamadan memnun olmadığı yorumlarına neden oldu. Örgütün, Mayıs 2025’te kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleye son verdiğini açıkladığını anımsatan Fidan, aradan bir yıldan fazla süre geçmesine karşın sahada beklenen adımların atılmadığını söyledi.

Sürecin daha hızlı ilerlemesini istediklerini belirten Fidan, “Gönül ister ki tabi daha hızlı olsun her şey. Örgüt Mayıs 2025’te kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleye son verdiğini deklare etmiş. Geldiğimiz noktada Eylül 2026’dayız. Bir yıldan fazla zaman geçmiş. Silahların bırakılmasıyla ilgili somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi” dedi.

AÇIKLAMA YETMEZ

Bundan sonraki aşamada bazı mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini belirten Fidan, yalnızca açıklamaların yeterli olmadığına işaret ederek “Şu anda ortaya konmuş birtakım beyanlar ve iradeler var ama önemli olan tehdidin pratikte kendisini lağv etmesi, tehdit olmaktan çıkması. Bunu da çok yakından takip etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘SON DÜZLÜK’ MESAJI

Fidan’ın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şehit askerlerin aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda sürece ilişkin daha iyimser mesajlar verdi. Son iki yılda, “tüm tahriklere ve tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat edildiğini” savunan Erdoğan, “İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan AKP kaynakları, Fidan’ın sözlerinin iktidar içinde sürecin yavaş ilerlemesine yönelik bir rahatsızlık bulunduğunu gösterdiğini belirtti. İktidarın sürecin uzamasından PKK ve DEM Parti’nin tutumunu sorumlu tuttuğunu söyleyen kaynaklar, örgütten gelen bazı açıklamaların sürece zarar verdiğini savundu. Silah bırakmanın beklenen düzeyde gerçekleşmediğini dile getiren kurmaylar, yalnızca sembolik adımların yeterli olmayacağını belirtti. Kaynaklar, örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması ve silahların imha edilmesi gerektiğini vurguladı.

MİT RAPORLARI BELİRLEYİCİ

İktidarın “somut silah bırakma” için esas aldığı ölçütlere ilişkin de bilgi veren AKP kaynakları, silahların imha edilmesinin ardından bu durumun MİT tarafından sahada teyit edilmesi gerektiğini söyledi. Kurmaylar, MİT’in hazırlayacağı raporların sürecin ilerleyip ilerlemediğinin belirlenmesinde temel ölçüt olacağını ifade etti.

Gecikmenin yalnızca Irak’ın kuzeyindeki yapılanmadan kaynaklanmadığını belirten kaynaklar, “Hem Kandil hem de Suriye sahası etkili” değerlendirmesini yaptı.

Örgütün fesih açıklamasının devlet açısından yeterli olup olmadığı sorusuna ise AKP kaynakları, “Asla yeterli değil. Sahada karşılığının görülmesi gerekiyor” yanıtını verdi. Beklenen adımların atılmaması durumunda sürecin askıya alınıp alınmayacağına ilişkin olarak da “Eninde sonunda bu adımlar atılacak. Süreç başarıya ulaşacak ancak bizim şartlarımız da yerine getirilecek” değerlendirmesi yapıldı.