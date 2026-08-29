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Festivalde LED ekran devrildi: 5 kişi yaralandı, ikinci gün etkinlikleri iptal edildi

Festivalde LED ekran devrildi: 5 kişi yaralandı, ikinci gün etkinlikleri iptal edildi

29.08.2026 00:44:00
Güncellenme:
AA
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Festivalde LED ekran devrildi: 5 kişi yaralandı, ikinci gün etkinlikleri iptal edildi

Elazığ’ın Keban ilçesinde düzenlenen 7. Keban Su ve Balık Festivali’nin ilk gününde şiddetli rüzgar nedeniyle LED ekran devrildi. Kazada 5 kişi hafif yaralanırken, olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle festivalin ikinci günündeki etkinlikler iptal edildi.

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Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, 7. Keban Su ve Balık Festivali'nde yaşanan kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalin ikinci günündeki etkinliklerin de iptal edildiğini bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin ilk gününde şiddetli rüzgar nedeniyle LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Yaralıların sağlık kuruluşlarında gerekli kontrollerinin ve tedavilerinin yapıldığını aktaran Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyiye gitmesi en büyük şükür ve teselli kaynağımızdır. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Meteorolojik şartların yarın da olumsuz seyredeceği ve şiddetli rüzgarın devam etmesinin beklendiği değerlendirilerek, vatandaşlarımızın ve festival alanında görev yapan tüm ekiplerimizin güvenliği önceliklendirilmiş, Keban Su ve Balık Festivali'nin 2. gün etkinliklerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Yaşanan talihsiz olay nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz."

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