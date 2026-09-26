Fethiye’de diş tedavisi sonrası şüpheli ölüm: 5 yaşındaki Hatice Serra son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iddiaya göre, özel bir klinikte olduğu diş tedavisinin ardından fenalaşan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl hayatını kaybederken, küçük kız göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde yaşayan ve iddiaya göre, özel bir klinikte gördüğü diş tedavisinin ardından hayatını kaybeden Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl, son yolculuğuna uğurlandı.





Edinilen bilgiye göre, Kıl çiftinin kızı Hatice Serra Kıl (5), Fethiye’deki özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığı fark eden anne ve baba Hatice Serra’yı Özel Yücelen Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.





SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Şehit Ali Yanatma Caddesi’ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.