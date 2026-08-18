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Fethiye'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

Fethiye'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

18.08.2026 16:00:00
Güncellenme:
AA
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Fethiye'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.
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Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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