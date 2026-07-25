Fethiye'de üç dilli tabelalar beğeni topladı: Gözler şimdi Ölüdeniz'de

Muğla'nın turizm merkezlerinden Fethiye'de, yerli ve yabancı turistlerin kent içinde daha kolay yön bulmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen üç dilli yönlendirme tabelaları kullanılmaya başlandı. Türkçe, İngilizce ve Çince hazırlanan tabelalar kent estetiğine katkı sağlarken, turizmciler uygulamanın Ölüdeniz'e de taşınmasını talep etti.

ÜÇ DİLLİ TABELALAR KULLANIMA SUNULDU

Fethiye Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında ilçenin merkezi noktalarına Türkçe, İngilizce ve Çince yönlendirme tabelaları yerleştirildi.

Temmuz 2025'te Fethiye Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen karar doğrultusunda hayata geçirilen uygulamanın, yabancı ziyaretçilerin tarihi ve turistik noktalara ulaşımını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.

"FETHİYE'NİN ULUSLARARASI VİZYONUNA KATKI SAĞLIYOR"

Gerçek Fethiye'de yer alan habere göre kent merkezindeki çok dilli yönlendirme sisteminin özellikle yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü belirten turizmciler, uygulamanın Fethiye'nin uluslararası turizm kimliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Sektör temsilcileri, tabelaların yalnızca yön bulmayı kolaylaştırmadığını, aynı zamanda kentin modern ve misafirperver imajını da desteklediğini dile getirdi.

GÖZLER ÖLÜDENİZ'E ÇEVRİLDİ

Kent merkezindeki uygulamanın ardından vatandaşlar ve turizm sektörü temsilcileri, benzer çalışmanın Ölüdeniz'de de hayata geçirilmesini istedi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ölüdeniz'deki bazı yönlendirme tabelalarının güneş ve hava koşulları nedeniyle yıprandığına dikkat çeken turizmciler, bu tabelaların yenilenerek çok dilli hale getirilmesi çağrısında bulundu.

TURİSTİK NOKTALAR İÇİN ÇOK DİLLİ YÖNLENDİRME TALEBİ

Turizmciler, başta Ölüdeniz, Belcekız Plajı, Babadağ Teleferik, Likya Yolu ve Kumburnu Tabiat Parkı olmak üzere yoğun ziyaretçi alan noktalarda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Çince yönlendirmelerin yer almasının turist memnuniyetini artıracağını belirtti.

Sektör temsilcileri, çok dilli yönlendirme sisteminin tüm turistik bölgelere yaygınlaştırılmasının Fethiye'nin uluslararası turizm destinasyonu kimliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.