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Fethiye’de yamaç yere çakıldı! Pilot ve Çinli turist hayatını kaybetti

Fethiye’de yamaç yere çakıldı! Pilot ve Çinli turist hayatını kaybetti

26.08.2026 18:47:00
Güncellenme:
AA
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Fethiye’de yamaç yere çakıldı! Pilot ve Çinli turist hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem yamaç paraşütüyle uçuş yapan pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, paraşütün kayalık alana düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalık alana düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı.

Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler, kazazedelere ulaşmak için yaklaşık 10 saat süren çalışma yürüttü. Operasyona helikopterle de destek sağlandı.

Ekipler, zorlu çalışmanın ardından kayalık bölgede iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cenazeler, bulundukları bölgeden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Konular: #Fethiye #yamaç paraşütü