Fethiye’de orman yangını kontrol altına alındı: 574 kişi tahliye edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fethiye Huzurevi ile çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltılırken, 78 hane ve 574 yurttaş tahliye edildi. Dumandan etkilenen 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde, Çatalarık Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

HUZUREVİ VE EVLER BOŞALTILDI

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangın nedeniyle bölgede geniş çaplı tahliye çalışması yürütülürken, toplam 78 hane ve 574 yurttaş güvenli bölgelere götürüldü. Huzurevinde bulunan 64 kişi de tahliye edildi.

Yangına müdahale çalışmalarına yurttaşlar da destek verdi. Bazı yurttaşlar kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 16 kişi hastanede tedavi altına alındı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Muğla Valiliği, yangın nedeniyle bazı yolların geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'ndan Günlükbaşı merkez ışıklarına kadar olan güzergah ile Foça Mahallesi'nden Barış Manço Bulvarı'na kadar olan yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları ve özellikle müdahale güzergahları ile emniyet şeritlerinde araç bulundurmamaları istendi.

194 KARA ARACI VE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERLE MÜDAHALE

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangına 194 kara aracı ile müdahale edildiğini, gece görüşlü helikopterlerin de çalışmalara katıldığını açıkladı.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve tedbir çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

OGM: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de Fethiye'deki yangına ilişkin açıklama yaptı.

OGM, Fethiye'deki yangının yanı sıra Köyceğiz'de yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan yangının da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM açıklamasında, “Her iki yangın da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.