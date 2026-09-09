Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği başlıyor: 3 yılda çıkarılacak

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye’de “Mapa-Şamandıra Sistemi ve Fethiye Dip Çamuru Temizliği Lansmanı” düzenlendi.

Kurum, proje kapsamında Göcek ve Dalaman koylarını içine alan yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridinde yeni bir düzen oluşturulduğunu belirterek, kontrolsüz tekne bağlamalarının deniz çayırlarına verdiği zararın önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

926 SABİT BAĞLAMA MAPASI VE 906 TONOZ YERLEŞTİRİLDİ

Mapa-Şamandıra Sistemi’nin ayrıntılarını paylaşan Kurum, koylara 926 sabit bağlama mapası ve 906 tonoz yerleştirildiğini bildirdi. Kurum, denetimden su temizliğine kadar süreçlerin dijital ortamda takip edileceği DERİA sisteminin de devreye alınacağını belirtti. Denizcilerin koyları ve boş bağlama noktalarını haritadan görebileceğini, mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapabileceğini ifade eden Kurum, sistemi “denizin Google Maps’i” olarak tanımladı.

"MARMARA İÇİN 400 MİLYON EUROLUK DIŞ FİNANSMAN SAĞLADIK"

Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilajla mücadele kapsamında atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesi için Dünya Bankası’ndan 400 milyon euroluk dış finansman sağlandığını da açıkladı.

İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinin sürdüğünü, İzmir Körfezi için 15 maddelik Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nın uygulandığını belirten Kurum; Eğirdir, Beyşehir, Salda, Mogan ve Meke’de de çevre projelerinin devam ettiğini söyledi.

"COP31’DE SÖZ YERİNE SONUÇ AKTARACAĞIZ"

Kurum, 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’nde Fethiye Körfezi’ndeki çalışmaların, Mapa-Şamandıra Sistemi’nin, Marmara’daki projelerin, Sıfır Atık ve depozito sisteminin uluslararası kamuoyuna anlatılacağını kaydetti.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çeşitli kurumların temsilcileri de katıldı.