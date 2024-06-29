Fethiye’de aile katliamı: 3 ölü,2 yaralı!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:31

Güncelleme: 29.06.2024 - 13:31

Muğla Fethiye'de eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşayan Özcan A., sabah saatlerinde kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu’yu (52) Kayaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba’ya da tabancayla ateş etti.

3 KİŞİ ÖLDÜRDÜ

Silah seslerinin ardından yurttaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu’nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba’da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YARALILAR VAR

Kayınpederi, kayınvalidesi ve Muhammet Akbaba’yı vuran şüpheli Özcan A’nın başka bir villada ise isimleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyi yaraladığı, yaralıların Fethiye’deki sağlık kurumlarında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Şüpheli Özcan A’nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.