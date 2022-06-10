Fethiye'de Atatürk büstleri yenileniyor

Fethiye'de Atatürk büstleri yenileniyor
Fethiye Belediyesi, ilçede bulunan kurumların Atatürk büstlerini yeniliyor.
Fethiye'de birçoğu tamamlanan yenileme çalışmalarında, büst olmayan yerlere de yenileri yapılarak yerleştiriliyor. Eskiyen büstler, destek hizmetleri müdürlüğü şantiye alanına götürülerek onarıldıktan sonra boyama işlemi gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar Üzümlü, Beşkaza, Göcek Meydanı, Vali Recai Güreli İlköğretim Okulu ve Ovacık Hizmet Binası önü gibi çok sayıda kurumun büstü onarılırken Fethiye Adliye Sarayı, Çiftlik İlköğretim Okulu ve Menteşe Şehit Orçun Munyas İlkokulu’nda ise büstler yenilendi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verdiğimiz önemi ve değeri attığımız her adımda gösteriyoruz. Fethiyemizde bulunan tüm kurumlardaki eskiyen Atatürk büstlerini onarmaya ve büstü olmayan kurumlara Atamızın büstünü yerleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
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