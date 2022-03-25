'Fethiyeli üretici kazanacak'

25 Mart 2022 Cuma, 05:51

Çamköy Kapalı Semt Pazarı’nda gerçekleşen fuarın açılışında konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bölgemiz her ne kadar turizm bölgesi olarak görülse de, yüzde 35’lik dilimi ise tarım ile ilgilenmektedir. Pandemiden dolayı iki yıldır turizm ve tarım yaralar aldı.

Aldığımız bilgiler doğrultusunda turizm açısından rekor kıracağımız bir sezon olacak. Tarım açısından girdiler çok ciddi artmış durumda. Ziyaretle uğraşan bir insan olarak bu kadar maliyetin yüksek olduğu bir dönem görmedim. Sürekli zamlar geliyor. İhaleler yapıyoruz, ihaleye giren kimse yok. Çünkü fiyatların ne olacağı belli değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün ile tarım ile ilgili adımlar attık, atıyoruz. Kooperatifler aracılığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Coğrafi işaretleri aldık. 180 dönüm arazi üzerinde ekim ve dikimler gerçekleştirerek, Fethiye ekonomisine kazandırıyoruz. Üzüm mamülleri sirke ve şarap fabrikasını Yeşilüzümlü’ye yapacağız. Üretime devam edeceğiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise “Yenilikleri ortaya koyan, çiftçinin araç ve gereç gibi ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir fuar. Pazarlayabilmek için de imkân sağlıyor. Son 10 yılda tarıma verilen öncelik biraz geriye gidiyor. Dolayısıyla tarımla uğraşan köylümüz ürettiği malı, daha düşük fiyata veya eşit fiyata satmak zorunda kalıyor. Bu yürütülebilir bir denge değildir. Mutlaka çiftçimizin girdilerini süspanse edeceğiz veya ürettiği rakamın üstünde satmasını sağlayacağız. İlerleyen yıllarda tarımla ilgili kaotik bir ortam ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz oldukça yüksek. Önümüzdeki yıllarda tedbirler alınmazsa, sıkıntı yaşayabiliriz. Tarım topraklarımız duruyor. Yapılacak bir programla üretip, tüketen ve hatta fazlasını satan bir ülke olmalıyız” dedi.