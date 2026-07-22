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FETÖ’den ihraç edilen emniyet müdürü parke taşı hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındı

FETÖ’den ihraç edilen emniyet müdürü parke taşı hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındı

22.07.2026 15:31:00
Güncellenme:
ANKA
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FETÖ’den ihraç edilen emniyet müdürü parke taşı hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Muğla’da parke taşı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan FETÖ’den ihraç edilen eski ilçe emniyet müdürü U.Ç, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yol yapımında kullanılmak üzere bırakılan iki palet kilit parke taşının çalınmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve teknik incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve daha önce Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunduğu öğrenilen U.Ç. olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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