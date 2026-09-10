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FETÖ hükümlüsü saklandığı gizli bölmede yakalandı

FETÖ hükümlüsü saklandığı gizli bölmede yakalandı

10.09.2026 18:07:00
Güncellenme:
DHA
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FETÖ hükümlüsü saklandığı gizli bölmede yakalandı

Ankara’da FETÖ üyeliğinden hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., saklandığı adreste dolabın üst kısmındaki gizli bölmede yakalandı.

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Ankara'da 'FETÖ üyesi olma' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., saklandığı gizli bölmede yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'FETÖ üyesi olma' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. Hakkında arama kararı da bulunan S.D., adreste dolabın içinde üst taraftaki gizli bölmede yakalandı. Şüphelinin örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt bünyesinde 'Uğur' kod adını kullandığı ve 'örgüt abisi' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Açıklamada, "FETÖ’ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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