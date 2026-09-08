FETÖ'nün suikast timindeki eski yüzbaşıya destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’nün suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 1 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da yakalanmış, 5 Ağustos’ta Muğla’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.