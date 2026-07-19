FETÖ’nün yeni takiyesi ‘Yeni Herkül Barış Platformu’ üzerinden kurumsallaşma hamlesi: FETÖ yeniden mi şekilleniyor?

FETÖ’nün yeni takiyesi “Yeni Herkül” ismini; “Yeni Herkül Barış Platformu” olarak geliştirdi. Platform; yakın zamanda FETÖ’den ayrıldığını belirterek, iktidarın “Terörsüz Türkiye” sloganıyla yürüttüğü 2. Açılım Süreci’ne dahil olmak ve aftan yararlanmak amacıyla çağrıda bulunmuştu.

PLATFORM ‘BAŞ YÜCELER ŞÛRASI’YLA GÖRÜŞMEYİ OYLADI

Bu kapsamda çalışmalarını ABD New Jersey merkezli yürüten platform; örgüte ilişkin de yeni bir hamleye girişti. Edinilen bilgilere göre; platform içinde terör elebaşı Fetullah Gülen’in yaşamını yitirişinin ardından örgütün sevk ve idaresi için kurulan “Baş Yüceler Şûrası” ile görüşme konusu tartışıldı. Yeni Herkül Platformu Danışma Kurulu’nda bu konu oylandı ve “görüşme yapılmaması” konusunda karar çıktı.

‘MALİ YAPILAR BAĞIMSIZ DENETİME AÇILMALIDIR’

Oylamanın yapıldığı gün ise platformun internet sitesinden bir yazı yayımlanarak, örgüte kurumsallaşma ve şeffaflaşma çağrısı yapıldı. Platformun önde gelen isimlerinden Ümit Öztürk tarafından kaleme alınan yazıda; “Cemaat yönetimi öncelikle kapsamlı ve samimi bir özeleştiri yapmak zorundadır. Kurumsal şeffaflık artık bir tercih değil, zorunluluktur. Kimlerin karar aldığı, hangi mekanizmaların çalıştığı ve geçmişte hangi yanlışların yaşandığı kamuoyundan gizlenmemelidir. Hata yapanlar mümkünse sorumluluklarını üstlenmeli, toplumdan özür dileyebilmelidir. Mali yapılar bağımsız denetime açılmalıdır. İnsanların iyi niyetle yaptıkları bağışların hukuk dışı faaliyetlerde kullanılmayacağı konusunda tam güven oluşturulmalıdır. Kurumsallaşmış, denetlenebilir ve öngörülebilir bir yönetim anlayışı inşa edilmelidir. Lider merkezli kültürün yerini ilkelere bağlı kurumlar almalıdır” denildi.

‘TOPLUMLA YENİDEN TEMAS KURULMALI’

Örgütün toplumla yeniden temas kurmasını öneren Öztürk; “Toplumla yeniden temas kurulmalıdır. Kutuplaştırıcı söylemler terk edilmelidir. Farklı siyasi görüşlere sahip insanlarla konuşabilmek, aynı sofraya oturabilmek ve birlikte yaşayabilmek yeniden öğrenilmelidir. Faaliyetlerin tamamı sivil toplum alanında yürütülmelidir. Gizli yapılanmalar, mahrem ekipler, tecessüs faaliyetleri ve insanların zihninde korku oluşturan bütün mekanizmalar tamamen tarihe karışmalıdır. Şeffaf iletişim tercih edilmeli; gizli örgütsel haberleşme sistemlerinden kesin biçimde uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.