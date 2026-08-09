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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı: 3 tutuklama

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı: 3 tutuklama

9.08.2026 18:13:00
Güncellenme:
DHA
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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı: 3 tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Gelibolu kara yolunda F.K. yönetimindeki aracı durdurdu.

Araçtaki sürücü ve organizatör F.K., hakkında ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.İ. ile FETÖ/PDY şüphelileri E.T., Z.T.E. ve S.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.İ. ve F.K., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.T., Z.T.E. ve S.T. tutuklandı.

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