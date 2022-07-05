FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari 6 üyesini Ankara'da saklandıkları yerlerde yakaladı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 6 örgüt üyesi yapılan operasyonlarla yakalandı. Ankara'nın farklı ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan; bir ihraç Danıştay Teknik Hakimi, iki Emniyet Mahrem İmamı, bir ihraç Kıdemli Binbaşı, bir ihraç Komiser ve bir ihraç Başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.
MEB'TEN İHRAÇ EDİLMİŞ
6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi.
Yakalanan ikinici Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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