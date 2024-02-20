Avukat Feyza Altun adliyeye sevk edildi! Tutuklanması talep edildi

Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:45
Avukat Feyza Altun adliyeye sevk edildi! Tutuklanması talep edildi
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Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı 'gerekçe gösterilerek' hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına avukat Feyza Altun, bir günlük gözaltı süresinin ardından sabah erken saatlerde Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Altun, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Altun'un avukatı Oğuzhan Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim ve meslektaşım Feyza Altun sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Şu an Beykoz Adliyesindeyiz. Birazdan ifadesine katılacağız" dedi.

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Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, 'tutuklama istemiyle' adliyeye sevk edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Avukat Feyza Altun, 'Halkı kin ve düşmanlığa hahrik ettiği' iddiasıyla 'tutuklama' istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır."

GAZETECİLER ADLİYEYEYE ALINMADI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gazeteciler adliyeye alınmadı.

"YALNIZ DEĞİL"

Feyza Altun'un arkadaşları, "Feyza Altun yalnız değildir" diyerek, bu sabah saat 10.00'da Beykoz Adliyesi önünde dayanışma çağrısında bulundu.


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