Feyza Altun'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında avukat Feyza Altun İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Altun'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Altun'un ifadesine 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden başvuruldu.

''BU DERNEĞİN ÇALIŞMALARINI TAKDİR ETTİK''

Feyza Altun ifadesinde, "Duygularımı ifade etmeden önce ilk olarak duygusal anlamda çok üzgün, rahatsız ve de kızgın olduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılanları ya da iddia edilenleri duydukça öfkelenip üzüldüm. Asla beklemediğim bir şeydi. O dönem ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek adına bu derneğin çalışmalarını takdir ettik. Amacımız ihtiyaç sahiplerine ya da mağdur olmuş insanlara faydalı olacağını düşündüğümüz bir organizasyon hakkında iyi niyet göstermekti. Bana sormuş olduğunuz devlet kurumlarına dair güveni konu ettiğim tweet'i bu duygularla paylaştım. Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette birlikte anılmaktan esef duyuyorum. Ben zaten bağış çağrısı yapmamıştım. Bağış da yapmamıştım. Herhangi bir parasal ilişkim olmamıştır. Sadece sosyal medya üzerinden gördüğüm sahadaki çalışmaları bende güzel fikirler uyandırmıştı" dedi.