Fıçı içinde bulunmuştu... Emekli profesörün ölümünde yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Mersin'de emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in çöplükte bir bidon içinde el ve ayakları bağlı halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

Fıçı içinde bulunmuştu... Emekli profesörün ölümünde yeni gelişme: Oğlu tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:14

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim görevlisinin 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

Emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in (77) cesedinin, 14 Eylül'de Gürlevik Mahallesi'ndeki çöplük alana bırakılan varilde bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz'in (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OTOPSİ YAPILACAK

Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumunca yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Etiketler: #Adli Tıp #Adli Tıp Kurumu

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