Fidan BAE’de, BAE Büyükelçisi İstanbul’da yatırım forumunda: BAE ile ilişkilerin 53. yılı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidiyor. BAE de İstanbul’da yatırım forumu düzenliyor. İki ülkenin resmi diplomatik ilişkileri 53 yıl önce bugün, 28 Eylül 1973’te başlamıştı.

YATIRIMLAR VE BÖLGESEL MESELELER

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan’ın BAE temaslarında iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Fidan’ın, “Türkiye’nin, Körfez’deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan BAE’yle tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etmesi, Hürmüz ve Babülmendep Boğazları’nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapması, barış ve istikrara kavuşmuş, birleşik bir Yemen’in, Ortadoğu’nun güvenliği bakımından kritik önemde olduğunu ifade etmesi” bekleniyor. Fidan ayrıca Gazze konusunu da gündeme getirecek.

İSTANBUL’DA ZİRVE

Birleşik Arap Emirlikleri ise, bugün, İstanbul’da, “BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu (Orta Koridor)” etkinliği düzenleyecek. BAE’den üst düzey kamu ve özel sektör temsilcileri ile Türkiye’den önde gelen firmaların katılacağı etkinlikte iki ülke arasında lojistik, ulaştırma altyapısı, tedarik zincirleri ve sanayi yatırımları alanlarında işbirliğini güçlendirme ve Orta Koridor kapsamında yeni yatırım ve ticaret fırsatlarını geliştirme imkânları ele alınacak.

Etkinlikte BAE’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de konuşma yapacak. Halihazırda BAE, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi ve Türkiye’nin Körfez’deki en büyük ticaret ortağı konumunda. İkili ticaret hacmi 2025 yılında 19 milyar doları aşmıştı.