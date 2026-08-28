‘Fidan Hoca’ gözaltına alındı: ‘Müstehcenlik’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ soruşturması

Sosyal medyada "Fidan Hoca" olarak bilinen Dr. Fidan Atalay hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek "müstehcenlik" ve "müstehcenlikten suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama" iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı. Atalay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İzmir'de gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden DGS, KPSS ve YKS üzerine seminerler de paylaşan Fidan hakkında Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen ''fidannatalay'' isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan ATALAY İzmir ilinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."