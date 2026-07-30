Figüran haberi nedeniyle ifade veren gazeteci Timur Soykan: 'Doğru haber nedeniyle ifade vermek trajikomik'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 25 Temmuz Cumartesi günü Sarıyer’de düzenlenen üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla 950 lira karşılığında “figüran kişiler” taşındığı bilgisi haberleştirilmişti. Konuya ilişkin haber yapan medya kurumlarına yönelik CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, suç duyurusunda bulunmuştu. BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik, internet sitesi koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç ile Sözcü TV muhabiri Nedim Bayhan, dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade verdi.

Bugün ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan gazeteci Timur Soykan, İstanbul Adliyesi’ne geldi. İfadesinin ardından gazetecilere konuşan Soykan, şunları söyledi:

"HABERİN TAMAMEN DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

“Gürsel Tekin’le ilgili bir paylaşım soruldu. Gürsel Tekin’in figüran skandalından sonra biliyorsunuz, BirGün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik, koordinatörleri Uğur Koç ve arkadaşımız Berkan Gültekin hakkında ifade vermelerine karar verilmişti.

Burada da bizi ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘iftira’ ve ‘yalan haber’ gibi suçlamalarla hedef aldılar. Ancak bugün gelinen noktada haberin tamamen doğru olduğu ortaya çıktı. Haber bütün tanıklar tarafından doğrulandı. Tamamen doğru bir haber nedeniyle Türkiye’de gazeteciler ifade vermek zorunda kalabiliyor. Ben de ifade verdim. Sanırım Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da ifadeye çağrıldı.

Gürsel Tekin ise bu skandalın yalan olduğunu, kendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Hatta gazeteciyi çok çirkin ifadelerle suçlamış, burada da suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak sonuçta kendisinin yalan söylediği, 'iftira' ve 'kumpas' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Aslında tamamen doğru bir haber nedeniyle gazetecilerin ifade vermek zorunda kalması gerçekten trajikomik bir durum.”

''Tekin'in gazetecilere iftira ettiği, halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı ortadadır''

Gazeteci Soykan habere ilişkin sosyal medya paylaşımına dair verdiği ifadede şunları söyledi:

''Ebru ÇELİK'in Birgün gazetesinde yapmış olduğu haberin doğruluğu, gazetecinin kendi tanıklığı, gazete haberinde bulunan SMS görüntüleri, CHP'nin üye kaydı yaptığı organizasyona katılan figüranların tanıklığı ve kast şirketleri sorumluları yahut yöneticilerinin haber çıktıktan sonra ulusal kanallarda yapmış olduğu açıklamalarla sabit olduğu anlaşılmıştır. Doğru bir haberin paylaşımını X isimli sosyal medya platformundan tekrar paylaştım. Suç işleme kastım yoktur. Aşırı doğru bir haberden dolayı ifade vermek benim için şaşırtıcı. Gürsel TEKİN, skandal ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamalarda bu haberin yalan, iftira olduğunu iddia etti. FETÖ vari bir kumpas dedi. Gazetecileri ve Birgün Gazetesini çamur diyerek karaladı. Ancak haberin doğru olduğu, bir kumpas olmadığı bütün veriler ışığında ortaya çıktı. Ben kimseye iftira atmadım. Ama Gürsel Tekin'in gazetecilere iftira ettiği, halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı ortadadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.''