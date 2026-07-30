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'Figüran' haberi soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı

'Figüran' haberi soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı

30.07.2026 13:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Figüran' haberi soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı

Gürsel Tekin’in şikayeti üzerine başlatılan 'figüran' soruşturması kapsamında gazeteci Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadeye çağrıldı.
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BirGün muhabiri Ebru Çelik'in CHP’nin rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin haberiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Fatih Altaylı da ifadeye çağrıldı.

Soykan, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle basın savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bugün adliyeye giderek ifade verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise pazartesi günü adliyeye giderek ifade verecek.

Uğur Dündar’ın da aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı kaydedildi.

İlgili Konular: #Gürsel tekin #Timur Soykan #Fatih Altaylı