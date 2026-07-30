'Figüran' haberi soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı

BirGün muhabiri Ebru Çelik'in CHP’nin rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin haberiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Fatih Altaylı da ifadeye çağrıldı.
Soykan, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle basın savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bugün adliyeye giderek ifade verdi.
Gazeteci Fatih Altaylı ise pazartesi günü adliyeye giderek ifade verecek.