Filistin Başbakanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.
Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."