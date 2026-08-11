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Filistin Başbakanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Başbakanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

11.08.2026 14:40:00
Güncellenme:
ANKA
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Filistin Başbakanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" açıklamasında bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #türkiye #mahmut abbas

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