Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, YENİ Parti'ye geçti. Gencan, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu. Peki, Filiz Gencan Akın kimdir? Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Gencan Akın hangi partiye geçti?

FİLİZ GENCAN AKIN KİMDİR?

Filiz Gencan Akın, Edirneli bir ailenin büyük kızı olarak 1983 yılında Edirne’de doğdu. İlkokul eğitimini Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında Hukuk Fakültesi'ne başladı. 2005 yılında 3 ay süre ile Berlin’de Almanca eğitimi aldı. Berlin’de eğitimini tamamladıktan sonra Goethe-Institut Türkiye’de eğitimine devam etti. Üniversite hayatı boyunca mesleği ile ilgili birçok eğitim ve sertifika programına dahil olup, iyi bir derece ile 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

FİLİZ GENCAN AKIN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Filiz Gencan Akın, 2007 yılında staj eğitimini tamamladıktan sonra 2008 yılında Edirne’de avukatlık yapmaya başladı. 2017 yılından bu yana da avukatlığın yanı sıra arabulucuk görevinde bulundu. Meslek hayatı boyunca Edirne Merkez ve ilçelerinde bulunan birçok kurum, kooperatif ve özel şirketin vekilliğini üstlendi.

2011 yılında TBMM 24. Dönem Genel Seçiminde Edirne Milletvekilliği aday adayı oldu. Filiz Gencan, 2011 yılından bu yana aktif olarak siyasetin içerisinde yer almaktadır.

2019 yılı yerel seçimlerinde 1. sıra Meclis Üyesi olarak listede yer alan Filiz Gencan, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.Edirne Belediye Meclis Üyesi seçildikten sonra Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği Üyesi, Edirne Belediyesi Meclis Başkan Vekili, Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanı olarak 5 yıl boyunca görev aldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi de olan Filiz Gencan, dernek tarafından yapılan son seçimlerde disiplin kurulu üyesi olarak seçildi.

Filiz Gencan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde, Edirne halkının oyları ile Edirne Belediye Başkanlığı görevine getirildi.