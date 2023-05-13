Film gibi olay! Kafileyle geldiği ormanda kayboldu, 14 gün sonra sığındığı evde bulundu

Yayınlanma: 13.05.2023 - 21:18

Güncelleme: 13.05.2023 - 21:18

İstanbul'dan Kastamonu’yu gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmek istedi.

Ziyaret sırasında gurupta yer alan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı, mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından kayboldu.

14'ÜNCÜ GÜNDE BULUNDU

Hüseyin Alıcı’yı bulmak için başlatılan çalışmaların 14’üncü gününde, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Oruç Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın evine sığındı. Bitkin haldeki Hüseyin Alıcı’nın durumunun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrolleri yapılan Alıcı, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Alıcı'nın 14 gün boyunca ormanda bulduğu bitki ve otları yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.