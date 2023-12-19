Film sahnesi değil gerçek: Seyir halindeki aracın üzerine atladı!

İzmir'de sürücüsüyle tartıştığı seyir halindeki otomobilin üzerine atlayan adam yürekleri ağza getirdi.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:05
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İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, otomobiline çarpan araç sürücüsü ile tartışan bir şahıs, sinirlenerek aracın üzerine atladı.

Trafiğin yoğun olduğu noktada, üzerine atlayan adamla araç, bir süre daha seyir halinde yol aldı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Öte yandan meydana gelen olay bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde koşarak seyir halindeki aracın üzerine doğru koşan adamın, bir anda otomobilin üzerine çıktığı, bir süre seyir halinde ilerlediği görüldü.

Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.


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