Filo jet faciasında 9 zanlı yeniden hakim karşısında: 295 ifade alındı, kara kutu hâlâ yok

KKTC’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmada şimdiye kadar 295 kişinin ifadesi alınırken, geminin kara kutusuna henüz ulaşılamadığı açıklandı. Türkiye’den istenen bazı belge ve sertifikalar için de adli yardım talebinde bulunuldu. Soruşturma devam ediyor.

Cumhuriyet’e konuşan KKTC’li gazeteci Onur Evrensel soruşturmaya ilişkin yaşananları anlattı. “Şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Qadir Quliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Tahkikat memuru Mehmet Manmaz, mahkemede soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi.”

295 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Faciayla ilgili yürütülen soruşturmada bugüne kadar 295 kişinin ifadesine başvuruldu. Ancak soruşturma kapsamında alınması gereken başka ifadelerin de bulunduğu belirtildi.

Zanlılara ait dijital materyaller de incelemeye alındı. Zanlılardan birine ait telefon emare olarak alınırken, başka bir zanlıya ait evrak ve bilgisayarın incelemeye gönderildiği bildirildi.

KARA KUTUYA HENÜZ ULAŞILAMADI

Soruşturmanın en önemli başlıklarından biri olan geminin kara kutusu ise henüz bulunamadı.

Olay sırasında geminin sol tarafında kırık bulunduğunu gösterdiği belirtilen video görüntülerinin bilirkişiye gönderildiği ve teknik incelemenin sürdüğü mahkemeye aktarıldı.

6 KİŞİNİN OTOPSİSİNDE “TRAVMA VE SUDA BOĞULMA” BULGUSU

TCG ALEMDAR tarafından batıktan çıkarılan 6 kişinin otopsi sonuçları da soruşturma dosyasına girdi. soruşturmaya ilişkin konuşan Evrensel; “Otopsilerde, ölümlere ilişkin “travma ve suda boğulma” bulgularının tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 11 kişiden DNA örneği alındığı, 3 kişinin de test verdiği ve sonuçların 6 Eylül’de çıktığı kaydedildi. Yaralılardan alınan örneklerin sonuçlarının da temin edildiği ifade edildi.” dedi.

TÜRKİYE’DEN BELGE BEKLENİYOR

Gemiye ilişkin sertifika ve belgelerin önemli bir bölümünün temin edildiği, ancak bazı evrakların Türkiye’deki yetkili makamlardan alınması için adli yardım talebinde bulunulduğu belirtildi.

Limanlar Dairesi’nden gemiye ait belgelerin alındığı ve tercüme ettirildiği, mürettebatın sertifikalarının da dosyaya eklendiği kaydedildi.

Türkiye’den gelecek bazı sertifika ve belgelerin ise hâlâ beklendiği bildirildi.

“2024’TEN SONRA SEFERDEN DÜŞÜRÜLMEDİ”

Mahkemeye sunulan bilgilere göre, geminin 2024 yılından sonra seferden düşürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadı.

Zanlı avukatının, geminin Türkiye hattında 320’den fazla sefer yaptığı yönündeki iddiası da mahkeme tutanaklarına geçti.

“SU GİRİŞİ SIZDIRMAZLIK ŞARTINA AYKIRI”

Mahkemede geminin teknik durumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler de paylaşıldığını aktaran gazeteci Onur Evrensel; “Survey anlaşmalarında su sızdırmazlığı şartı bulunduğu, gemiye su girişinin ise bu sızdırmazlık maddesine aykırı olduğu aktarıldı” ifadelerini kullandı.

KAPTANLIK EHLİYETİ İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

Soruşturmada kaptanlık ehliyeti de mercek altına alındı. Bazı zanlıların soruşturma sırasında verdiği ifadelerin de dosyada yer aldığı kaydedildi. İkinci zanlının herhangi bir beyanda bulunmadığı, üçüncü zanlının ifadelerinin ise olayın aydınlatılmasına katkı sağladığı belirtildi. Birinci zanlının ise facianın aydınlatılmasına yönelik bir beyanda bulunmadığı mahkemeye aktarıldı.

14 KİŞİ HÂLÂ KAYIP

Facianın ardından ilk etapta 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. TCG ALEMDAR’ın yaklaşık 554 metre derinlikteki gemi enkazından 6 kişinin daha naaşını çıkarmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Kayıp olan 14 kişiye ulaşılması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.