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Fındık üreticisinin kurutma mesaisi başladı: Sahil yolu harman yerine döndü

Fındık üreticisinin kurutma mesaisi başladı: Sahil yolu harman yerine döndü

9.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Fındık üreticisinin kurutma mesaisi başladı: Sahil yolu harman yerine döndü

iresun’da fındık hasadının sonuna yaklaşılırken ürününü kurutmak isteyen üreticiler, yeterli harman alanı bulamayınca Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları kullanmaya başladı. Uzmanların uyarılarına karşın yol kenarları fındık harmanlarına dönüştü.
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Giresun'da fındık hasadında sona yaklaşılırken hasadını tamamlayan üreticiler bu kez de ürünlerini kurutmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Köylerde yeterli harman alanı bulunmayan bazı üreticiler, fındıklarını daha erken kurutabilmek amacıyla uzmanların tüm uyarılarına karşın yapılan Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları harman yerine dönüştürdü.

Giresun’da mevsim koşulları nedeniyle fındığın bazı bölgelerde geç olgunlaşması, hasadın da gecikmesine neden oldu. Bazı üreticiler ise bu yıl fındığın mevsim şartları nedeniyle geç olgunlaştığını ve hasada geç başladıklarını belirterek, hasat sonrasında da hava koşullarının kurutma açısından uygun seyretmediğini dile getirdi.

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