Fındıkta, buğdayda, zeytin yağında alım fiyatları hep beklentilerin altında kaldı: Çiftçinin yüzü gülmedi

Fındıkta çiftçinin beklentisi kilogram başına en az 300 liraydı. Ancak TMO Giresun kalite fındığın alım fiyatını kilogram başına 255 lira, levant kalite fındığın kilogram fiyatını da 250 lira olarak açıkladı. Açıklanan fiyatlar beklentilerin altında kaldı. Son yıllarda levant kalite fındığın alım fiyatında yüzde 50’nin üzerinde artış yapılıyordu. Ancak artışın bu yıl yüzde 28.21 oranında kaldığına dikkat çekiliyor.

HUBUBAT DA DÜŞÜK AÇIKLANDI

Sadece fındıkta değil başka ürünlerde de daha önce açıklanan taban fiyatlar üreticilerin beklentisinin altında kalmıştı. Buğdayda TMO’nun açıkladığı fiyat ton başına 16 bin 500 liraydı. Oysa üreticiler en az ton başına 20 bin lira fiyat bekliyordu. Buğdayda açıklanan fiyat beklentilerin altında kalmıştı. Arpada da alım fiyatı ton başına 12 bin 750 lira olarak belirlendi. Ancak arpa için de beklenti en az 17 bin liraydı.

ZEYTİNYAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ!

Zeytinyağında TARİŞ’in 2025-2026 sezonu için açıkladığı fiyatlar ise daha sonra iktidar tarafından enflasyonla mücadele gerekçesiyle düşürülmüştü. Fiyat 320 liradan 290 liraya indirilmişti.

‘HEP BÖYLE YAPIYORLAR’

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, sadece bu yıl değil bundan önceki yıllarda da hep beklentilerin altında alım fiyatları açıklandığına dikkat çekti. Çiftçinin maliyetlerinin alım fiyatlarına yansıtılmadığını belirten Kapıkıran, “Alım fiyatı belirlenirken, bütçe büyüme payı konulmuyor. Refah payı konulmuyor. Enflasyon kaybı konulmuyor. Sadece bir maliyet hesabıyla bu işi yapmak çok sağlıklı görünmüyor. Böyle sürdüğü için de çitfçinin üretimden kaçışı başlıyor. Çünkü çiftçi hangi ürüne dönse o üründe de aynı anlayışla karşılaşıyor. Orada da kâr etmeyeceğini düşünüyor” dedi.

‘AÇIKLADIKLARI FİYATA UYMUYORLAR’

Taban alım fiyatını açıklayan kurumların bile bu fiyatın da altında alım yaptıklarına işaret eden Kapıkıran, “TMO arpada 12 bin 750 lira fiyat açıkladı. Ancak 11 bin liradan alım yapılıyor. Neden böyle yapıyorsunuz ? Oysa bu kurumlar çiftçilerin maliyetinin altına satış yapmamasını sağlamakla yükümlüler. Bu kurumlar çiftçinin yanında olmak zorundalar” diye konuştu. Kapıkıran, bu uygulamalarla “üreticinin değil tüccarın desteklendiği” bir durum ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Fındıkta 3.5 milyar dolarlık gelir elde etme olanağı varken, açıklanan fiyatla bu gelirin 2.5 milyar dolarda kalacağını belirten Kapıkıran, “Bu ulusal kayıp haline geliyor. Bu konularda hassas olmak gerekiyor” dedi. Kapıkıran, taban fiyatları belirlenirken çiftçilerin bir sonraki yıl da bu işi yapıyor olmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.