Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Görüşmeler yapıcı bir ruh halinde geçiyor

01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:38

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, ülkesinin, NATO'ya üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Jukka Salovaara, geçtiğimiz haftalarda Finlandiya ve Türkiye'den yetkililerin bir araya gelerek, iki ülke arasında terörle mücadele ve NATO üyeliği konusunda görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

Türkiye ile temasların "sürdürüldüğünü" belirten Salovaara, devam eden görüşmelerin "yapıcı bir ruh halinde" geçtiğini söyledi.

Salovaara, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesine ilişkin "kesin bir tarihin" olmadığını vurguladı.

Salovaara, "Eh, bu yıl olması mümkün ama tabii ki kesin bir tahmin yapamam" dedi.