Finlandiya'dan Türkiye'ye çağrı: Onay sürecini hızlandırın

07 Ekim 2022 Cuma, 12:03

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanna Marin, Finlandiya, Türkiye ve İsveç arasında varılan üçlü mutabakata "uygun" hareket ettiğini, bu konuda herhangi bir "sorun olmadığını" söyledi.

Marin, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Marin, "Elbette görüşmelere devam edeceğiz. Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO başvurusunu bir an önce onaylamasını bekliyoruz" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya katılmasının çok önemli olacağını belirten Marin, "Kuzey Avrupa'da ortak bir güvenlik siyasi ortamı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NELER DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Finlandiya Başbakanı hanımefendiyle kısa bir görüşme yaptık ama iyi geçti. Kendisine Finlandiya ile ilişkilerimizin İsveç'e göre daha farklı olduğunu söyledim" dedi.

Erdoğan, "Finlandiya terörün kol gezdiği yer değil. Ama İsveç terörün kol gezdiği yer. Burada Finlandiya-İsveç noktasında NATO'nun karar vermesi gerekir. NATO kararı Finlandiya lehine verirse biz de bu konuda elimizden geleni yaparız" diye konuştu.