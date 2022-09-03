Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj: Türkiye ile iş birliğini çok ciddiye alıyoruz
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye ile iş birliğini "çok ciddiye aldıklarını" söyledi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pekka Haavisto, Ukrayna-Rusya savaşına dikkat çekerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasının "korkunç bir olay" olacağını savundu.
Haavisto, "Kiev rejimi çökerse ve Rusya, Kiev rejimini askeri olarak değiştirme hedefine ulaşırsa, bu çok korkutucu olacak" ifadelerini kullandı.
Haavisto, savaşın uzayabileceğine işaret ederek, "Bu uzun bir savaş olabilir. Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yardım etmekten bıkacağı gerçeğine güvenebilir" dedi.
'TÜRKİYE, UZUN VADELİ BİR ORTAĞIMIZDIR'
Pekka Haavisto, ülkesinin, NATO üyeliği sürecine değinerek, Türkiye'ye mesajlar gönderdi.
Haavisto, ilkbahardan bu yana Türkiye ile yoğun bir temas sürdürdüklerini belirterek, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında varılan üçlü mutabakat muhtırasına bağlı olduklarını söyledi.
Haavisto, Finlandiya, Türkiye ve İsveç arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmelere dikkat çekerek, "İlerleyeceğimizden eminim. Gelecekteki NATO müttefikimiz Türkiye ile iş birliğini çok ciddiye alıyoruz ve resmi düzeydeki toplantılar çok yapıcı oldu" diye konuştu.
Haavisto ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sürekli ve doğrudan iletişim halinde olduğunu kaydederek, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in uzun vadeli bir ortağıdır. Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ittifakı güçlendirmek için onaylayacağına inanıyorum" dedi.
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