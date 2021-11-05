Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (42) gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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