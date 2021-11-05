Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
05 Kasım 2021 Cuma, 15:01
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (42) gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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