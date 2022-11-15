Firari FETÖ hükümlüsü eski hemşire yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görevden ihraç edilen eski hemşire N.G'nin (47) bir evde gizlendiğini tespit etti.
CEZAEVİNE KONULDU
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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