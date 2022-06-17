Firari hükümlü, kazdığı tünelde yakalandı
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.C., yakalanmamak için kazdığı tünelde saklanırken yakalandı.
Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Firari hükümlünün, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. Polis ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Ayrıntılı arama yapılan evde tünel kazısı yapıldığı fark edildi.
Tüneli kontrol eden ve evin içinden dışarı doğru kaçmak için yapılmış kazı alanı tespit eden ekipler, İ.C.'yi saklanırken yakaladı. İ.C., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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