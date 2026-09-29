Firari şüphelilere operasyon: Silah, kimlik ve SIM kartlar ele geçirildi

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 59 tabanca fişeği, 9 cep telefonu ve 14 SIM kart, 3 banka kartı, 3 bilgisayar kasası ve farklı kişilere ait 6 kimlik kartı ele geçirildi.

Ayrıca çok sayıda banka hesabı ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman bulundu. Şüpheliler hakkında ‘6136 sayılı Kanun’a muhalefet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelilerden birinin 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.