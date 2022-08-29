Firari töre cinayeti hükümlüsü, 'sahte kimlikle' yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, töre cinayetinden 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.B., JASAT operasyonuyla sahte kimlikle yakalandı.

DHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:12
Firari töre cinayeti hükümlüsü, 'sahte kimlikle' yakalandı
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Gürpınar'da 2020'de işlenen töre cinayeti nedeniyle hakkında 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.B.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından çalışma başlatıldı. B.B.'nin, sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

CEZAEVİNE YOLLANDI

Adresi de belirlenen B.B., operasyonla üzerindeki sahte kimlik ile yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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