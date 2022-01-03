Fırıncılar Federasyonu Başkanı sinyali verdi: Ekmeğe yeni zam yolda

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:05

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarına ilişkin Federasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Balcı açıklamasında, “Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur” dedi.

"ZAM TALEBİ GELECEKTİR"

Halil İbrahim Balcı’nın ekmek zamlarına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"2021'de sağladığımız başarıyı 2022'de de gerçekleştirmek istiyoruz. Odun fiyatları çok pahalandı. Esnafımız bu kadar fedakarlık yaparken ekmeğin siyasete alet olmasını doğru bulmuyorum. Ekmeğin fiyatı 4-5 liradan olacak iddiaları doğru değil. Zam şimdilik gündemimizde yok. Ancak artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir. Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur. Her bölgedeki esnaf kendi zam oranlarını belirleyecektir. Bizim amacımız makul seviyede olması. Bunun için çalışıyoruz.”

'HEDEFİMİZ 15 LİRANIN ALTINDA TUTMAK'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, protein değeri daha düşük unun piyasaya sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını belirtirken, 2022'deki ekmek fiyatını 15 liranın altında tutmayı hedeflediklerini söyledi. Balcı, "Biz bu süreçte ayakta durmanın mücadelesini veriyoruz. Azami fiyatta kilogram fiyatının 15 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz. 14 lira olduğunda 210 gram ekmek 3 lira olur. 15 lira olduğunda 200 gram ekmek 3 lira olur. Fiyatlar illere göre değişiklik arz edebilir" diye konuştu.

