Fırtına Bursa'yı da vurdu: Uçaklar iniş yapamadı, çatılar uçtu
Bursa'nın Gürsu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, bu sırada yoldan geçen 16 M 4022 plakalı yolcu minibüsünün üzerine düştü.
Fırtına, Bursa'da da etkisini sürdürüyor. Gürsu ilçesinde; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Lenera Binalieva (18) ile ismi öğrenilemeyen diğer yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolu kapatan ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
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