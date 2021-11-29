Fırtına Bursa'yı da vurdu: Uçaklar iniş yapamadı, çatılar uçtu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 14:28

Fırtına, Bursa'da da etkisini sürdürüyor. Gürsu ilçesinde; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Lenera Binalieva (18) ile ismi öğrenilemeyen diğer yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolu kapatan ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.