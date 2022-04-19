Fırtına cami minaresini yıktı
Nevşehir ve çevresinde iki gündür etkili olan fırtına bir çok maddi hasara neden oldu. Karapınar kasabasındaki caminin minaresini yıktı, Sarıhıdır köyündeki seralara büyük zarar verdi.
Hızı saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabası'ndaki caminin minaresini devirdi. Gece sokakta ve camide kimsenin olmadığı vakitte meydana gelen olayda, can kaybı olmaması teselli oldu.
Sarıhıdır köyünde de fırtına seralarda büyük hasara yol açtı. Naylonları patlayan seralardaki ürünlerin bir kısmı da zarar gördü. Kasaba sakinlerinden Ahmet Yılmaz, “Gece büyük bir gürültü oldu. Bizim çatı uçtu sandım, dışarıya baktığımda minarenin yıkıldığını gördüm. Çok kuvvetli bir rüzgar vardı. Bir yeri yıkacağı belliydi" diye konuştu. Şaban Yıldırım ise "Minare yıkıldığında sokakta ve camide kimse olmaması teselli oldu. Gece haberim olmadı sabah öğrendim minarenin yıkıldığını” şeklinde konuştu.
Ürgüp’ün Sarıhıdır Köyü'nde serasını tamir eden Hüsamettin Kaya da devletten yardım talep ederek, “Bana ait olan 7 seram zarar gördü. Devlet baba bize yardım etsin” ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan futbolcudan taraftara 'özür' mesajı
- 'NATO müttefikleri güvende değilse...'
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...
- 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?