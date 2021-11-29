FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar'dan taciz iddialarına açıklama

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’ın bir kadın çalışanını taciz ettiği daha sonrada iş akdine son verdiği iddia edildi. Taciz edildiğini iddia eden kadın Giresun İş Mahkemesi’ne “işe iade” davası açarak dosya kapsamında taciz edildiğine dair Bayraktar tarafından atılmış mesajların ekran görüntüsünü de sundu. Bayraktar ise suçlamaları reddederek “O mesajlar gerçek değil. Ben mesaj atmadım. Böyle bir şey olsa Giresun’da adamı gömerler” dedi.

FİSKOBİRLİK’te 2014 yılında Karadeniz bölge müdürü olarak çalışmaya başlayan kadın çalışan, iş akdinin sonlandırılmasının ardından “işe iade” davası açtı. Dava dilekçesinde, 17 Ağustos 2021 tarihinde iş akdinin feshedilmesine gerekçe olarak “Karadeniz Bölgesi’nde küçülmeye gidildiğinin” gösterildiği ifade edildi. Dilekçede iş akdinin somut, gerçek ve geçerli bir sebebe dayanması gerektiği belirtilerek “Davalı işveren şirketin yönetim kurulu başkanı olan Lütfü Bayraktar’ın kendi numarasından müvekkile gönderilen bir takım özel taleplerin müvekkilce karşılanması imkânsız olması sebebiyle, karşılanmadığı için müvekkile planlı bir şekilde mobbing uygulanıp haksız, geçersiz, kötü niyetli bir şekilde işten çıkarıldığı şüpheleri ağır basmaktadır” denildi. Ayrıca Bayraktar tarafından kadın çalışana atılan mesajların ekran görüntüsü dava dosyasına sunuldu.

"YILDIRMA POLİTİKASI İZLENDİ"

Kadın çalışanın avukatı Öznur Yılmaz, “Müvekillim kadın, yaklaşık 2 yıl önce, üst düzey yetkili olan Bayraktar tarafından sözlü tacizlere maruz kalmış, gece yarısı kendisine uygunsuz mesajlar atılması akabinde rahatsız olmuştur. Karşılık vermemesi, gelen mesajlara cevap vermemesi akabinde kendisine karşı istifaya zorlayıcı eylemler başlamıştır. Kadın çalışan, işini kaybetme korkusuyla susmuş ve amirinin davranışlarını anlamamazlıktan gelerek olayı baskılamaya çalışmıştır. Ancak buna rağmen, çeşitli bahanelerle ve yıldırma politikaları izlenerek iş akdine son verilmiştir. Mevcut mesajları dava dosyasına sunduk. Aynı davranışlara maruz kalan tüm kadın çalışanların korkmamaları, susmamaları, çalışma haklarının ve hürriyetlerinin bu şekilde ellerinden alınmasına izin vermemeleri gerekiyor” diye konuştu.