Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fıstık bahçesine giren çocuğu sırtından vurdu: Çocuğun durumu kritik

Fıstık bahçesine giren çocuğu sırtından vurdu: Çocuğun durumu kritik

14.09.2026 22:11:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Fıstık bahçesine giren çocuğu sırtından vurdu: Çocuğun durumu kritik

Adıyaman’ın Besni ilçesinde girdiği fıstık bahçesinin sahibi tarafından tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde M.S.Ö. (12) ile arkadaşı, iddiaya göre bir fıstık bahçesine girdi.

Bu sırada bahçe sahibi H.G. (67), çocuklarla bahçede karşılaştı. H.G.’nin tüfekle ateş açması sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı.

Yaralı çocuğu bahçe sahibi kendi aracıyla Besni Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Durumu ağır olan M.S.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, hastanede H.G.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #adıyaman