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Foça’da AKP’ye geçen belediye başkanı Fıçı’ya protesto: Polis müdahale etti

Foça’da AKP’ye geçen belediye başkanı Fıçı’ya protesto: Polis müdahale etti

16.09.2026 20:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Foça’da AKP’ye geçen belediye başkanı Fıçı’ya protesto: Polis müdahale etti

İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen uluslararası plaj voleybolu turnuvasının akşam etkinliğine katılan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yurttaşların protestosuyla karşılaştı. Kalabalık, Fıçı’yı yuhalayarak “istifa” sloganları attı. Yurttaşlara polis müdahale etti.
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İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen uluslararası plaj voleybolu turnuvasının akşam etkinliğinde AKP'ye geçen belediye başkanı Saniye Bora Fıçı'ya yurttaşlar tarafından tepki gösterildi.

Birgün’de yer alan habere göre; yerel seçimlerde CHP'den Foça Belediye Başkanı seçildikten sonra AKP'ye katılan Saniye Bora Fıçı, akşam saatlerinde etkinlik için ilçe meydanına geldi. 

Fıçı'nın alana girişi sırasında toplanan kalabalık Fıçı'yı yuhalayarak "istifa" sloganları attı.

Kırmızı kart açarak tepkilerini dile getiren yurttaşların protestosu üzerine polis alandaki yurttaşlara müdahalede bulundu.

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