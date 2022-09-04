Foça'da denizde kirlilik tedirginliği

04 Eylül 2022 Pazar, 13:45

Foça Büyükdeniz Sahili'nde bazı bölümlerde ince bir şerit, bazı bölümlerde yoğun tabakalar halinde görülen kirlilik vatandaşları tedirgin etti. Balıkçı Barınağı’ndan başlamak üzere yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde yağlı kirlilik tabakalarının yanı sıra çok sayıda denize dökülmüş sardalya ölüsü de görüldü. Plastik şişeler, metal içecek kutuları ve diğer atıklarla birleşen kirlilik tabakaları rahatsız edici görüntüler oluşturdu. Hafta sonu ve henüz tatil döneminde olunması nedeniyle bölgede özellikle çocukların yoğun olarak denize girmesi ise endişeleri arttırdı.

MÜSİLAJ DEĞİL DENİZE DÖKÜLEN BALIK VE YAĞLAR

İlk tespitlere göre vatandaşları tedirgin eden kirliliğin müsilaj olmadığı bildirildi. . Av mevsiminin başlamasıyla açıldıkları denizden dönen teknelerin getirdiği balıkların karadaki araçlara nakli sırasında iskeleye dökülmesi ve yıkanan iskeleden denize giden sulardaki yağın denizde kirliliğe neden olduğu ileri sürüldü. Bazı vatandaşlar ise avlanmasına bakanlıkça izin verilen büyüklükte olmayan balıkların denize atıldığını iddia etti. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışma yaparken, bir yandan da kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı.