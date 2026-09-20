Fon depreminde muhalefetten iktidara kritik sorular: ‘Siyasi bağlantılar’ araştırılsın önerisi

Eski DPT planlama uzmanı da olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Usta, konunun aşikar olduğunun yetkililerce bilindiğinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 4 Kasım 2025 tarihinde katıldığı 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde kullandığı ifadelerden de anlaşıldığına dikkat çekti.

10 AY BEKLENDİ

Şimşek’in bu toplantıda, “Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız” dediğine işaret eden Usta, en yetkili ağızdan yapılan bu açıklamaya karşın fonlara ilişkin düzenlemenin ancak 10 ay sonra yapıldığına dikkat çekti. Usta, 7 şirkete ait 130 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini, söz konusu fonların büyüklüğünün 800-900 milyar lira düzeyinde olduğunu ve 500 binden fazla yatırımcının etkilendiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

“Fonlarla ilgili iddialar daha önceye dayansa da Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklama yaptığı Kasım 2025 tarihi baz alınırsa, devletin 10-11 ay sürecince bu fonların işlemlerine adeta göz yumduğu ortaya çıkmaktadır” diyen Usta, yetkili kurumların bu konuları gereği gibi araştırmadığı ya da kurumların alacağı önlemlerin siyasi nedenlerle geciktirildiği/bekletildiği iddialarına dikkat çekti.

YANIT BEKLEYEN KRİTİK SORULAR

Usta, Bakan Şimşek’e şu kritik soruları yöneltti:

- Kasım 2025’te bakanın açıklamalarının ardından neden gerekli düzenlemelerin yapılması için 10 ay beklenmiştir? Yetkili kamu kurumları görevlerini mi yerine getirmemiştir yoksa alınması gereken tedbirler siyasi nedenlerle mi bekletilmiştir?

SİYASİLER KİMLER?

- Fonların yönetiminde, ortaklığında, hissesini yoğun olarak aldıkları şirketlerde hangi siyasilerin bağlantıları söz konusudur? Son bir yıldır bu fonları elinde tutan siyasi ve kamudaki üst düzey yöneticiler kimlerdir?

- SPK başta olmak üzere, yetkili kurumlarda ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak mıdır?

NE İMA EDİLİYOR?

- SPK tarafından 18 Eylül’de yapılan duyuruda, “Bu süreçte, Mayıs 2026 tarihinde kurulumuz başkanlığında yaşanan değişimden sonra, çalışmaları devam etmekte olan rehber taslağının hazırlıkları aralıksız sürmüştür” şeklinde bir ifade yer almaktadır. SPK bunu neden vurgulama gereği hissetmiştir? Önceki yönetimde çalışmalara karşı bir direnç olduğu mu ima edilmektedir?

‘ZARAR KAMUYA MI YIKILACAK?’

- Küçük yatırımcıların zararı kim tarafından karşılanacaktır? Katılımevim ve Birevim’in Emlak Katılım tarafından satın alınacağı haberleri basına yansımıştır. Burada oluşacağı tahmin edilen kamu zararı hesaplanmış mıdır? Bu kamu zararı kimden tahsil edilecektir? Kamunun üstüne mi yıkılacaktır?

KAMU ZARARI NE KADAR?

- Kriz nedeniyle Merkez Bankası, kamu bankaları ve varlık fonu vb. kurumlar aracılığıyla piyasaya müdahale edilmiş midir? Edildiyse bu müdahalenin büyüklüğü ve oluşan kamu zararı şeffaf bir şekilde açıklanacak mıdır?