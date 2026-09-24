Fon krizi AKP kulislerini karıştırdı: ‘Kim göz yumdu, kim korudu?’

Yatırım fonlarına ilişkin soruşturma sürerken krizin siyasi yankıları AKP çevrelerinde büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamındaki bazı şirketler ve yöneticileri hakkında MASAK’tan yeni bir mali inceleme talep etti. Ancak iktidar çevrelerinde sorulan soru, yalnızca fonları kimin yönettiğiyle sınırlı değil: Bu yapı büyürken kim denetledi, kim müdahale etmedi?

KURUMLARA GÜVEN SARSILDI

Cumhuriyet’e konuşan kaynaklar, yurttaşların tasarruflarında yaşanan kaybın yanı sıra devlet kurumlarına duyulan güvenin sarsılmasına dikkat çekti. Kurmaylara göre krizin AKP’ye siyasi maliyeti de var. “Vahim olan, devlete ve kurumlara duyulan güvenin sarsılması” diyen kaynaklar, “Oluşan bu güvensizlik ortamı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeye zarar verir” dedi.

AKP kaynakları, krizin yalnızca şirket yöneticilerinin işlemleri üzerinden ele alınmasının eksik kalacağını dile getiriyor.

Denetim süreçlerinin ve zamanında atılmayan adımların da incelenmesini isteyen kurmaylar, “Süreç içerisinde sorumluluk makamında bulunanlar, bu ağır tablonun hesabını nasıl verecek?” dedi. AKP’nin toplumsal tabanında oluşabilecek tepkiye de işaret eden kaynaklar, “Birilerinin ihtiraslarının, bedelini Cumhurbaşkanımız ödememeli” değerlendirmesini yaptı.

‘KAPILARI KİM AÇTI?’

Kulislerde en sert sorular, fonların büyümesi sırasında işleyen denetim mekanizmalarına yöneltiliyor. Kurmaylar, “Bu kadar para toplanırken kim denetledi? Kim göz yumdu? Kim kapıları açtı? Varsa kim korudu, kim kolladı?” diye sordu. Soruşturmanın fon yöneticileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten kaynaklar, “Varsa bürokratik ve siyasi bağlantıları da sonuna kadar araştırılmalı” görüşünü dile getirdi. Türkiye’nin geçmişte banker krizlerini ve batan bankaları yaşadığını anımsatan kaynaklar, benzer bir tablonun başka adlar altında tekrarlanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

‘ERDOĞAN SONRASI İÇİN HESAP YAPANLAR OYUNUN İÇİNDE’

AKP çevrelerinde krize ilişkin bir başka değerlendirme ise siyasi hesaplara dayanıyor. Bazı AKP’li isimler ise yaşananların Erdoğan’ı hedef alan bir girişimin parçası olduğunu ileri sürdü. “Sayın Cumhurbaşkanımız oyunu gördü, düğmeye bastı” ifadelerini kullanan bir kurmay, devlet kurumlarının harekete geçmesi ve soruşturmaların başlamasıyla bu hesapların bozulduğunu belirtti.

Aynı kurmay, “Cumhurbaşkanımız sonrası hesap yapanlar bu oyunun içindedir” sözleriyle kulislerdeki gerilimi ortaya koydu. AKP cephesinin ortak talebi, soruşturmanın denetim zincirindeki sorumlulukları da açığa çıkarması. Onlara göre yanıt bekleyen temel soru şu: “Fon yöneticileri hakkında işlem yapılırken, bu tablonun oluşmasına olanak veren kararlar ve olası ilişkiler de incelenecek mi?”